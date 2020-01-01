Le claustra d’intérieur est un élément décoratif et fonctionnel permettant de structurer les espaces tout en laissant passer la lumière. Utilisé dans les logements, bureaux ou commerces, il permet de délimiter sans cloisonner totalement. En bois, métal, PVC ou matériaux composites, le claustra peut être ajouré, plein ou à motifs découpés. Il contribue à l’esthétique des lieux tout en préservant une certaine intimité. Fixe ou modulable, il est apprécié pour son installation rapide, sans travaux lourds. Cette page présente une sélection de claustras design et techniques pour aménager les intérieurs de manière élégante, aérée et personnalisée.