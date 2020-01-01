Cloison et séparatif

Les cloisons et séparatifs sont essentiels pour structurer les espaces intérieurs sans intervention sur la structure porteuse. Utilisées dans les logements, bureaux, établissements scolaires ou de santé, elles permettent de créer des zones fonctionnelles tout en assurant confort thermique et acoustique. Qu’il s’agisse de cloisons sèches, distributives, séparatives ou modulaires, les matériaux disponibles – plâtre, bois, béton cellulaire, verre ou briques – répondent à des besoins variés : isolation renforcée, résistance à l’humidité, transmission de lumière ou facilité de démontage. Certains systèmes offrent des performances élevées en acoustique ou en sécurité incendie, conformément aux normes en vigueur. Retrouvez ici des solutions professionnelles pour tous vos projets d’aménagement intérieur.