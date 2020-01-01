Climatiseur rafraichisseur d'air individuel raccordable

Les climatiseurs ou rafraîchisseurs d’air individuelsraccordables sont conçus pour une intégration directe dans les réseaux d’air existants. Ils permettent de climatiser une ou plusieurs pièces tout en bénéficiant d’une diffusion maîtrisée, sans unité extérieure visible. Ces équipements sont appréciés pour leur discrétion, leur souplesse d’installation et leur capacité à maintenir un confort thermique constant. Idéaux pour les logements collectifs, les bureaux ou les bâtiments classés, ils s’adaptent aux contraintes techniques et architecturales. Découvrez une gamme de solutions adaptées aux professionnels du BTP.