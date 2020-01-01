Climatiseur rafraichisseur d'air individuel monobloc ou split system

Les climatiseurs et rafraîchisseurs d’air individuels, qu’ils soient monoblocs ou en split system, offrent des solutions flexibles pour le confort thermique localisé. Faciles à installer et adaptés aux espaces restreints, ces équipements conviennent aux logements, bureaux ou locaux techniques. Ils permettent de maintenir une température agréable en période de chaleur, tout en maîtrisant les consommations énergétiques. Certains modèles intègrent des fonctions de purification ou de déshumidification pour améliorer la qualité de l’air intérieur. Retrouvez des produits performants pour répondre aux attentes des usagers en confort ponctuel ou permanent.