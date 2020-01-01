Climatiseur rafraichisseur d'air individuel réversible, split système

Le climatiseur individuel réversible en split système offre à la fois refroidissement en été et chauffage en hiver. Il se compose d’une unité intérieure et d’un module extérieur, assurant un rendement énergétique optimisé. Ce type d’équipement est particulièrement adapté aux logements, commerces ou petits bureaux souhaitant une solution de confort toute saison. En plus de réguler la température, certains modèles intègrent des fonctions de filtration ou de déshumidification. Pour vos projets neufs ou en rénovation, optez pour un climatiseur réversible performant, facile à poser et à entretenir.