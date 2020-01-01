La cloison extensible est conçue pour adapter rapidement la configuration d’un espace sans travaux lourds. Utilisée dans les salles de réunion, espaces polyvalents, bureaux ou commerces, elle se déploie facilement grâce à un système accordéon ou coulissant. Légère et compacte une fois repliée, elle offre un bon confort acoustique selon les modèles, tout en préservant la confidentialité des zones séparées. Elle peut être en PVC, tissu technique, bois stratifié ou aluminium, avec finitions variées. Idéale pour les environnements nécessitant souplesse et modularité, elle s’installe sans maçonnerie. Retrouvez ici des solutions adaptées aux exigences du tertiaire et de l’événementiel.