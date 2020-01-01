La cloison grillagée permet de sécuriser et délimiter des zones dans les environnements industriels, logistiques ou techniques. Constituée de panneaux métalliques à mailles soudées ou tissées, elle offre une bonne visibilité, tout en empêchant les intrusions ou accès non autorisés. Robuste, modulable et rapide à poser, elle est souvent utilisée dans les entrepôts, ateliers ou salles de stockage. Elle peut intégrer des portes, serrures ou systèmes de verrouillage. Adaptée à une pose en intérieur comme en extérieur, elle garantit la sécurité des personnes et des équipements. Retrouvez ici des cloisons grillagées professionnelles fiables et conformes aux réglementations en vigueur.