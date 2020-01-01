La cloison japonaise, aussi appelée panneau coulissant ou shoji, permet de moduler les espaces avec élégance et légèreté. Inspirée de l’architecture traditionnelle, elle est composée de panneaux légers en tissu, bois ou verre, montés sur rails. Elle permet de séparer visuellement deux zones tout en laissant passer la lumière, ce qui en fait une solution idéale pour les intérieurs contemporains ou les espaces réduits. Très utilisée dans les logements, les hôtels ou les commerces, elle apporte une touche zen et moderne à l’aménagement intérieur. Retrouvez ici des modèles esthétiques, pratiques et faciles à installer pour créer des ambiances apaisantes et modulables.