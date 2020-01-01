La cloison mobile permet de moduler un espace en fonction des besoins d’usage, tout en garantissant confort et esthétique. Facilement déplaçable, elle se compose de panneaux coulissants, pliants ou sur rails, et s’adapte aux salles polyvalentes, bureaux, hôtels ou établissements de formation. En bois, verre ou stratifié, elle peut intégrer des propriétés acoustiques, visuelles ou coupe-feu. Certaines versions sont motorisées ou dotées d’une isolation renforcée. Cette page vous propose une sélection de cloisons mobiles professionnelles pour créer des espaces flexibles, polyvalents et adaptés à l’évolution des usages dans les bâtiments modernes.