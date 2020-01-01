La cloison sèche démontable ou amovible est une solution idéale pour les espaces tertiaires, bureaux ou zones modulables. Montée sur une ossature légère, elle se démonte facilement sans détériorer les supports, ce qui permet une reconfiguration rapide des locaux. Elle est souvent utilisée dans les open spaces, zones techniques ou salles de réunion. Disponible en panneaux pleins, vitrés ou semi-vitrés, elle offre des performances acoustiques intéressantes et peut intégrer des équipements : prises, éclairage, stores, etc. Cette page présente des cloisons démontables adaptées aux exigences de flexibilité, de confort et de durabilité des professionnels.