Dans le BTP, le coffrage à cadre acier constitue une solution robuste et fiable pour la réalisation d’éléments en béton : dalles, murs, poteaux, poutres. Ce système combine cadres en acier galvanisé, panneaux de coffrage (bois ou multiplex) et accessoires (étriers, étais, platines), garantissant une assemblage rapide, une grande résistance mécanique et une durabilité optimale.

Performant en usage intensif, il supporte les fortes pressions du béton frais et résiste aux conditions extrêmes (chocs, intempéries), ce qui en fait un choix privilégié pour les gros œuvres et chantiers de longue durée. Léger à manipuler grâce à ses renforts, il offre une finition béton soignée et permet des cycles de décoffrage rapides, tout en assurant sécurité et répétabilité.

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