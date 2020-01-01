Le coffrage standard, solution incontournable du BTP, assure la réalisation fiable et efficace des éléments en béton : murs, dalles, linteaux ou poutres. Cette gamme propose des coffrages bois traditionnels, panneaux modulaires préfabriqués en bois, contreplaqué ou multiplex, ainsi que leurs accessoires essentiels : serre-joints, cales, étais, platines et étanchéité. Pensés pour la simplicité et la rapidité de mise en œuvre, ces systèmes permettent une reproductibilité parfaite des formes et dimensions.

Pratiques et solides, ils conviennent à toutes tailles de chantier — rénovation, extension ou construction neuve. Ils facilitent l’organisation logistique, réduisent les temps de montage et assurent sécurité et qualité de surface du béton. Parcourez notre sélection de coffrages standards pour choisir la solution adaptée à vos besoins : performance, économie et robustesse garanties.