Dans le BTP et les travaux de gros œuvre, le coffrage à cadre aluminium est une solution hautement performante pour la réalisation de dalles, murs, poteaux ou planchers. Léger, solide et réutilisable, ce système combine cadres en aluminium extrudé, panneaux compatibles (contreplaqué, mélaminé) et accessoires (serre-joints rapides, étais, platines). Il permet un décoffrage rapide, un montage simple et une répétabilité optimale des formes, tout en réduisant les délais et les coûts logistiques.

Grâce à sa robustesse, ce coffrage résiste aux chocs, à la corrosion et aux cycles répétés. Il assure une finition béton de qualité, répond aux exigences de sécurité et facilite la coordination chantier. Explorez notre sélection de coffrages à cadre aluminium et d’accessoires pour choisir la solution idéale : performance, durabilité et productivité garanties pour vos ouvrages béton.