Le coffrage en bois reste une solution essentielle et polyvalente sur les chantiers béton. Composé de planches, panneaux multiplex ou contreplaqué, associés à des serre-joints, cales et étançons, il permet de réaliser dalles, murs, linteaux et coffrages sur mesure. Facilement ajustable et réparable, ce système offre une excellente adaptabilité aux projets de toute taille.

Économique à l’achat, le coffrage bois garantit une bonne finition béton, une mise en œuvre rapide et un décoffrage simple. Robuste et conçu pour un usage répétitif avec un minimum d’entretien, il est particulièrement prisé pour la rénovation, les ouvrages ponctuels ou les formes spécifiques. Parcourez notre sélection de produits pour choisir des solutions bois fiables, maniables et conformes aux exigences des chantiers.