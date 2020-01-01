Coffrage en plastique

Les coffrages en plastique, conçus en polypropylène ou ABS, offrent une solution durable, légère et réutilisable pour vos chantiers béton. Parfaits pour la réalisation de dalles, murs, linteaux ou piliers, ces modules modulaires s’emboîtent facilement et permettent un décoffrage rapide, réduit de temps et de personnel. Grâce à leur surface lisse, ils garantissent un béton sans défaut, tout en résistant à la corrosion, aux chocs et à l’humidité.

Adaptés aux petits et gros projets, ces coffrages assurent fiabilité, répétabilité et économie sur la durée. Léger à manipuler, facile à nettoyer et stocker, ils facilitent la logistique en atelier comme sur chantier. Explorez notre sélection de coffrages plastiques et accessoires pour optimiser votre productivité, sécuriser vos ouvrages et maîtriser vos coûts.