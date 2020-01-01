Coffrage glissant, coffrage grimpant

Le coffrage glissant et grimpant s’adresse aux professionnels du gros œuvre intervenant sur des constructions en hauteur : tours, silos, pylônes, cages d’ascenseur ou murs de grande dimension. Le coffrage glissant permet une montée continue, sans interruption, pendant le bétonnage, tandis que le coffrage grimpant avance par étapes, souvent de façon auto-portée ou auto-grimpante.

Ces systèmes industrialisent les phases de coffrage vertical en offrant un haut niveau de productivité, une sécurité renforcée pour les équipes et des finitions béton de qualité. Robustes, répétables et adaptés aux grandes hauteurs, ils réduisent les temps de cycle, les besoins en grues et les interventions manuelles. Découvrez notre sélection de coffrages glissants et grimpants, conçus pour répondre aux exigences les plus complexes des chantiers en élévation.