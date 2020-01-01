Innovant et léger, le coffrage gonflable permet de réaliser rapidement des formes complexes en béton : voûtes, dômes, coques, murs courbes ou éléments artistiques. Composé de membranes souples en PVC ou caoutchouc, il se gonfle à l’air ou à l’eau pour épouser une forme précise avant coulage. Cette technologie réduit le poids, le volume logistique et le temps de mise en œuvre sur chantier.

Réutilisable et facile à transporter, le coffrage gonflable offre une alternative flexible aux coffrages traditionnels rigides. Il s’adapte à des projets d’architecture organique, d’aménagement urbain ou de construction modulaire. Parcourez notre sélection pour découvrir des solutions performantes, économiques et adaptées aux exigences de formes complexes en béton.