Coffrage perdu en béton pour poutre, linteau ou mur

Le coffrage perdu en béton pour poutres, linteaux ou murs constitue une solution technique performante et durable, particulièrement adaptée aux constructions neuves et aux rénovations structurelles. Fabriqué en béton préfabriqué ou prêt à l’emploi, ce type de coffrage reste en place après le coulage, assurant une tenue mécanique optimale, une mise en œuvre rapide et la suppression de l’étape de décoffrage.

Permettant un gain de temps chantier, un contrôle précis du volume béton et une meilleure qualité de finition, il assure aussi une isolation additional grâce à l’inertie thermique du béton. Ce système réduit les déchets et sécurise l’ouvrage dès la phase de prise. Parcourez notre sélection de coffrages perdus en béton pour poutres, linteaux et murs, et optimisez vos performances structurelles sur chantier.