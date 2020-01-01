Le coffrage perdu, également appelé coffrage permanent, est une solution performante pour réaliser des ouvrages en béton sans dépose ultérieure : dalles, planchers, murs, balcons, seuils, ou infrastructure légère. Fabriqué en matériaux composites (polystyrène, fibre-ciment, tôle galvanisée), il reste en place, assurant isolation, sécurité et durabilité tout en évitant la phase de décoffrage.

Simple à poser et sans contrainte de démontage, ce système gagne du temps sur chantier et limite les déchets. Il offre une finition béton homogène tout en participant à l’isolation thermique ou phonique selon les matériaux employés. Idéal en rénovation comme en construction neuve, le coffrage perdu permet de travailler efficacement et proprement. Explorez notre gamme pour choisir des solutions adaptées à vos projets, fiables, économiques et conformes aux exigences BTP.