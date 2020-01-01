Coffrage perdu en carton
Le coffrage perdu en carton est une solution économique, légère et écologique, idéale pour la réalisation de plots, fondations ponctuelles, poteaux ou réservations dans le béton. Fabriqué à partir de carton recyclé et renforcé, ce coffrage biodégradable se désagrège naturellement ou reste intégré sans nuire à la structure, éliminant la phase de décoffrage et réduisant les déchets de chantier.
Facile à transporter, à stocker et à mettre en œuvre, il convient parfaitement aux chantiers de maison individuelle, de petits ouvrages ou de dallages sur terre-plein. Il permet de gagner du temps, d’optimiser les coûts et de s’inscrire dans une démarche de construction responsable. Sélectionnez les formats adaptés à vos besoins pour allier simplicité, efficacité et respect de l’environnement.