Le coffrage perdu en carton est une solution économique, légère et écologique, idéale pour la réalisation de plots, fondations ponctuelles, poteaux ou réservations dans le béton. Fabriqué à partir de carton recyclé et renforcé, ce coffrage biodégradable se désagrège naturellement ou reste intégré sans nuire à la structure, éliminant la phase de décoffrage et réduisant les déchets de chantier.

Facile à transporter, à stocker et à mettre en œuvre, il convient parfaitement aux chantiers de maison individuelle, de petits ouvrages ou de dallages sur terre-plein. Il permet de gagner du temps, d’optimiser les coûts et de s’inscrire dans une démarche de construction responsable. Sélectionnez les formats adaptés à vos besoins pour allier simplicité, efficacité et respect de l’environnement.