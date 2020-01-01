Le coffrage perdu isolant en bloc ou panneau est une solution innovante alliant coffrage permanent et isolation intégrée pour vos ouvrages en béton (murs, dalles, fondations). Réalisés en blocs ou panneaux en polystyrène ou mousse rigide, ces éléments restent en place après coulage, assurant performance thermique, étanchéité et gain de temps chantier, tout en évitant l’étape de décoffrage.

Faciles à poser, légers et modulables, ces coffrages offrent un coefficient R performant et permettent de réaliser des structures conformes aux exigences RT 2012/RE 2020. Ils conviennent parfaitement à la construction neuve comme à la rénovation (extensions, surélévations). Parcourez notre sélection de blocs et panneaux isolants pour optimiser vos projets : efficacité, confort et durabilité garanties.