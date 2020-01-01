Coffrage perdu métallique, plancher collaborant

Le coffrage perdu métallique pour plancher collaborant combine robustesse et performance pour vos ouvrages en béton. Constitué de panneaux aluminium ou acier nervurés, ce système reste intégré au plancher après coulage et fonctionne comme armature active. Il permet une portante immédiate, une réduction des étançons et une mise en œuvre rapide sur chantier.

Adapté aux bâtiments tertiaires, résidentiels ou industriels, il assure une grande capacité de charge, une excellente précision dimensionnelle et une finition béton régulière. Léger à manipuler, ce coffrage collabore efficacement avec le béton pour offrir durabilité et inertie thermique. Explorez les variantes de profilés métalliques collaborants pour optimiser vos structures planchers avec fiabilité, gain de temps et économie.