Coffret de comptage et de branchement

​Les coffrets de comptage et de branchement sont des équipements essentiels pour assurer la connexion sécurisée entre le réseau public d'électricité et les installations privées. Ils permettent de mesurer avec précision la consommation électrique tout en protégeant les circuits contre les surcharges et les courts-circuits. Conformes aux normes en vigueur, ces coffrets garantissent une distribution fiable de l'énergie, adaptée aux besoins des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Disponibles en versions monophasées ou triphasées, ils s'intègrent aisément dans diverses configurations d'installation. Découvrez notre sélection de solutions techniques et de produits adaptés aux exigences des professionnels du BTP, alliant performance, durabilité et conformité réglementaire.