Le coffret distributeur, grille de répartition joue un rôle essentiel dans l’organisation et la distribution de l’énergie électrique basse tension. Il permet de répartir efficacement l’alimentation vers différents circuits, que ce soit dans des logements collectifs, bâtiments tertiaires ou locaux industriels. Le coffret distributeur, grille de répartition assure une protection optimale et facilite l’identification des départs pour la maintenance ou l’extension de l’installation. Sa conception modulaire s’adapte aux besoins des professionnels du bâtiment pour garantir sécurité, conformité et évolutivité. Étanches ou encastrables, les modèles de coffret distributeur, grille de répartition sont conçus pour répondre aux normes en vigueur tout en offrant une installation rapide et ordonnée.