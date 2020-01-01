Colle et mortier-colle pour isolation thermique

Les colles et mortiers-colles assurent la fixation durable des panneaux isolants dans les systèmes d’isolation thermique (ITE ou ITI). Leur formulation garantit l’adhérence sur tous types de supports (béton, brique, bois, enduit) et résiste aux contraintes mécaniques, thermiques et climatiques. Ils sont souvent fibrés, souples ou compatibles avec les systèmes d’enduits. Une mise en œuvre correcte contribue à la pérennité de l’isolation et à la limitation des ponts thermiques. Choisissez un produit conforme au DTU et adapté à votre support.