La colle pour améliorer l’adhérence d’enduit est un additif ou primaire d’accrochage utilisé pour renforcer la liaison entre un enduit et son support. Elle est particulièrement utile sur supports peu absorbants, lisses ou anciens, comme le béton, les peintures ou les carreaux. Ces colles permettent de créer une couche d’accroche qui évite les décollements, améliore la cohésion de l’enduit et facilite l’application. Formulées à base de résines acryliques ou styrènes, elles s’appliquent avant enduisage ou mélangées directement à l’enduit selon les recommandations du fabricant. Parcourez les produits listés pour choisir la solution la plus adaptée à vos supports et conditions de chantier.