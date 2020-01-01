Colle et mortier-colle

Les colles et mortiers-colles sont essentiels pour la pose durable de revêtements tels que le carrelage, les pierres naturelles, les panneaux techniques ou les isolants. Ces produits assurent l’adhérence entre le support et le matériau à poser, en résistant aux contraintes mécaniques, thermiques et parfois climatiques. Formulés à base de liants hydrauliques, de résines ou d’additifs spécifiques, ils se déclinent selon l’usage : intérieur ou extérieur, sols ou murs, pièces humides ou à forte sollicitation. Leur mise en œuvre doit être adaptée au type de support et au format du revêtement. Certains mortiers-colles intègrent des propriétés améliorées : déformabilité, temps ouvert allongé, résistance au glissement… Parcourez les solutions disponibles pour choisir le produit adapté à vos contraintes de chantier.