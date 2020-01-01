La colle pour bois est indispensable pour l’assemblage, la fixation ou le collage de pièces en bois massif, contreplaqué, MDF ou dérivés. Elle est utilisée en menuiserie, agencement, fabrication de mobilier ou construction bois. Selon les usages, elle peut être à base de polyuréthane, résine vinylique (type D2, D3, D4), ou MS polymère. Ces colles garantissent une forte résistance mécanique, parfois à l’humidité, à la chaleur ou aux sollicitations extérieures. Certaines formules sont transparentes après séchage ou adaptées à des collages rapides sans serre-joints. Consultez les produits listés pour choisir la colle adaptée à vos contraintes de mise en œuvre, de durabilité et de support bois.