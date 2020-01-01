Colle pour laine de verre, de roche

La colle pour laine de verre ou laine de roche est formulée pour garantir une adhérence fiable de ces isolants minéraux sur les parois verticales ou horizontales. Elle est utilisée en doublage intérieur, en façade sous enduit ou en toiture, selon le système d’isolation choisi. Ce type de colle offre une bonne résistance au feu, une compatibilité avec les supports minéraux et une excellente tenue dans le temps. Elle peut être prête à l’emploi ou en poudre à gâcher, selon les besoins du chantier. Certaines colles sont également utilisées pour fixer les panneaux dans les systèmes ITE (isolation thermique par l’extérieur). Parcourez les solutions proposées pour réussir vos poses d’isolants fibreux en toute sécurité.