La colle pour métal permet d’assembler ou de fixer durablement des pièces métalliques entre elles ou sur d’autres matériaux (béton, bois, plastique…). Elle est idéale pour les applications où le soudage n’est pas possible ou souhaité. Ces colles structurales, souvent à base d’époxy ou de polyuréthane, offrent une excellente résistance aux contraintes mécaniques, aux vibrations et à la corrosion. Certaines formules résistent également aux hautes températures ou aux produits chimiques. Faciles à appliquer, elles conviennent aux ouvrages métalliques, structures légères, équipements techniques ou éléments décoratifs. Explorez les colles listées pour garantir une liaison métal fiable et durable sur vos chantiers.