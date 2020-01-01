La colle pour papier peint est indispensable pour assurer une pose rapide, propre et durable de revêtements muraux légers à lourds. Elle existe en version prête à l’emploi ou en poudre à diluer, selon les besoins du chantier. Ces colles sont compatibles avec divers types de papiers : vinyle, intissé, traditionnel ou expansé. Certaines formules offrent une glisse facilitée pour un repositionnement optimal, tandis que d’autres sont renforcées pour les revêtements épais ou les pièces humides. Faciles à appliquer au rouleau ou à la brosse, elles garantissent un rendu net sans cloques ni décollement. Découvrez les produits adaptés pour réussir vos chantiers de pose de papier peint avec efficacité.