La colle pour polyester est utilisée pour fixer ou assembler des éléments composites à base de résine polyester, souvent renforcés de fibres de verre. Elle convient aux applications dans le bâtiment, l’industrie ou la fabrication de pièces techniques. Ces colles sont choisies pour leur forte adhérence, leur résistance aux chocs, à l’humidité, aux solvants ou aux températures élevées. Elles permettent le collage de panneaux, profilés, coques ou revêtements polyester sur divers supports (bois, métal, stratifié…). Selon les produits, elles peuvent être mono ou bi-composantes, avec une prise rapide ou progressive. Découvrez les colles adaptées à vos besoins d’assemblage polyester exigeants.