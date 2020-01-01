La colle pour PVC est utilisée pour assembler, réparer ou fixer durablement des éléments en polychlorure de vinyle, rigide ou souple. Elle s’emploie aussi bien pour les revêtements de sol que pour les canalisations, panneaux ou accessoires en PVC. Ces colles assurent une résistance à l’humidité, aux chocs et aux agents chimiques, tout en offrant un collage rapide et durable. Selon les applications, elles peuvent être à base de solvants ou à durcissement chimique. Certaines sont formulées pour un usage en intérieur sans émanations nocives. Retrouvez ici les colles les mieux adaptées à vos besoins techniques, en construction neuve comme en rénovation.