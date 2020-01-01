La colle pour revêtement caoutchouc permet la pose sécurisée de sols ou revêtements muraux souples dans les environnements à forte sollicitation. Elle est conçue pour résister à la déformation, aux chocs, aux produits de nettoyage et à l’humidité. Ce type de colle assure une excellente adhérence sur supports absorbants ou non absorbants (béton, chape, bois, métal), avec une bonne tenue dans le temps. Certaines formules sont à prise rapide, sans solvant ou compatibles avec des zones sensibles. Les revêtements caoutchouc sont souvent utilisés dans les lieux publics, les établissements scolaires ou les espaces de santé. Découvrez les colles adaptées pour garantir une pose efficace, durable et conforme aux normes d’hygiène et de sécurité.