La colle pour revêtement de sol bois assure une fixation durable des parquets, lames ou panneaux en bois massif, stratifié ou contrecollé. Elle garantit une excellente adhérence sur les chapes, dalles béton, planchers ou supports bois existants. Selon les contraintes du chantier, ces colles peuvent être mono ou bi-composantes, à base de polyuréthane, silane ou résine MS polymère. Certaines formules sans solvant et élastiques absorbent les mouvements du bois tout en conservant une bonne stabilité dans le temps. Compatibles avec les planchers chauffants ou les zones à trafic, elles facilitent la pose tout en optimisant la performance acoustique et la durabilité. Consultez les solutions listées pour vos projets de pose bois.