La colle pour revêtement de sol en linoléum est formulée pour garantir une adhérence optimale entre ce matériau naturel et son support. Elle convient aux poses en milieu résidentiel, tertiaire ou scolaire, en neuf comme en rénovation. Le linoléum, sensible aux variations d’humidité, nécessite une colle spécifique assurant stabilité, élasticité et résistance dans le temps. Ces colles sont souvent sans solvant, à faible émission de COV, et adaptées aux supports absorbants comme les chapes ou dalles béton. Leur mise en œuvre favorise une application lisse et sans cloques. Découvrez les produits adaptés pour assurer une pose efficace et pérenne de vos revêtements de sol en linoléum.