La colle pour revêtement de sol en matière plastique est utilisée pour fixer durablement les sols PVC, vinyles, LVT ou linoléums sur supports neufs ou anciens. Elle offre une adhérence rapide et homogène, tout en assurant une résistance à l’humidité, au poinçonnement et aux sollicitations mécaniques. Adaptée aux environnements résidentiels, tertiaires ou hospitaliers, cette colle peut être acrylique, en dispersion ou à base de résines spéciales. Elle s’applique facilement sur chapes, bétons, panneaux bois ou anciens carrelages, selon les recommandations du fabricant. Découvrez les colles listées pour garantir une pose efficace, durable et conforme aux contraintes techniques de vos sols souples.