La colle pour revêtement de sol textile est conçue pour fixer solidement moquettes en dalles ou en rouleaux, aiguilletées ou tuftées, sur différents types de supports. Elle garantit une bonne tenue dans le temps, même en zones à fort trafic, et évite les risques de décollement ou de formation de cloques. Ces colles s’appliquent sur béton, chape, panneaux bois ou anciens revêtements, selon les recommandations techniques. Certaines formulations sans solvant sont adaptées aux environnements sensibles ou occupés. D’autres permettent la dépose facile des revêtements, utiles en rénovation ou pour les bureaux modulables. Parcourez les produits proposés pour une pose efficace, propre et durable de vos sols textiles.