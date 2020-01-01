La colle pour revêtement en liège est spécialement formulée pour assurer une fixation durable sur murs ou plafonds, en neuf comme en rénovation. Adaptée aux dalles, rouleaux ou panneaux de liège naturel, cette colle garantit une excellente adhérence sur des supports variés comme le plâtre, le béton ou les plaques de plâtre. Elle préserve les qualités isolantes et acoustiques du liège tout en résistant à l’humidité et aux variations de température. Certains produits sont sans solvant, inodores et adaptés aux environnements intérieurs sensibles. Que ce soit pour un usage décoratif ou technique, cette colle facilite la mise en œuvre et optimise la tenue dans le temps. Parcourez les solutions disponibles pour vos projets de pose de liège mural.