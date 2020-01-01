La colle pour revêtement mural en bois et dérivé est conçue pour fixer solidement des lames, panneaux ou éléments décoratifs en bois massif, contreplaqué ou MDF. Elle offre une adhérence rapide et durable sur de nombreux supports intérieurs : plâtre, béton, carrelage, OSB… Ces colles peuvent être à base acrylique, néoprène ou polyuréthane selon les besoins du chantier. Certaines formulations sans solvant garantissent un usage sain pour les espaces clos ou sensibles. Elles permettent un collage précis, sans coulure, tout en absorbant les variations dimensionnelles du bois. Parcourez les solutions listées pour trouver la colle la plus adaptée à vos revêtements muraux boisés, qu’ils soient décoratifs, acoustiques ou isolants.