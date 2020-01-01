La colle pour revêtement mural en matière plastique permet la pose de films, panneaux ou plaques en PVC, vinyle ou autres matériaux synthétiques. Ces colles sont formulées pour garantir une adhérence efficace sur des supports lisses ou légèrement poreux tels que le plâtre, le béton, les plaques de plâtre ou le carrelage. Elles résistent à l’humidité, aux produits d’entretien et aux variations de température. Adaptées à une application en milieu hospitalier, cuisine professionnelle ou pièce technique, elles assurent une fixation durable, sans cloques ni décollement. Certaines versions sont sans solvant et à faible émission de COV. Découvrez les produits disponibles pour poser vos revêtements plastiques muraux dans les règles de l’art.