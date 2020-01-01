La colle pour revêtement mural en tissu et feutre est conçue pour une application facile et propre sur murs intérieurs, dans les espaces résidentiels, hôteliers ou tertiaires. Elle garantit une bonne adhérence sur des supports comme le plâtre, le béton ou les plaques de plâtre, tout en respectant les caractéristiques spécifiques des revêtements textiles : souplesse, absorption et tension. Cette colle limite les risques de cloques ou de décollement, même en cas de variations d’humidité. Certains produits sont sans solvant, inodores et à faible émission de COV, idéaux pour les pièces occupées. Retrouvez dans cette sélection les colles les plus adaptées à la pose de feutres muraux, tissus décoratifs ou acoustiques.