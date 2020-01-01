Collecte des ordures, vide-ordure

La collecte des ordures regroupe l’ensemble des dispositifs permettant d’évacuer efficacement les déchets vers un point de regroupement. Les vide-ordures, trappes, gaines et systèmes de collecte assistée simplifient le dépôt des déchets tout en garantissant une hygiène optimale. Ils sont particulièrement adaptés aux immeubles collectifs, hôtels, hôpitaux ou résidences. Bien conçus, ces équipements améliorent le quotidien des usagers, limitent les nuisances olfactives et facilitent l’intervention des agents de collecte. Découvrez les solutions disponibles pour organiser la collecte dans vos projets.