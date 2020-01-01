Traitement, stockage, collecte des ordures

Le traitement, le stockage et la collecte des ordures sont des enjeux majeurs pour la gestion des déchets en milieu urbain, résidentiel et industriel. Les équipements disponibles permettent d’optimiser le tri, de sécuriser le stockage temporaire et de faciliter la collecte, tout en répondant aux normes d’hygiène et d’accessibilité. Poubelles enterrées, conteneurs, compacteurs ou bornes de tri sélectif s’intègrent dans l’aménagement des espaces publics et privés. Ces solutions limitent les nuisances, améliorent la propreté et encouragent une gestion durable des déchets. Retrouvez ici une sélection de produits conçus pour répondre aux exigences des collectivités, bailleurs, entreprises ou sites à forte fréquentation.