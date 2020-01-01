La colonne montante support et jeu de barre est un élément central des installations électriques collectives, notamment en habitat résidentiel ou tertiaire. Elle permet d’acheminer l’électricité depuis le tableau général vers les étages ou unités individuelles, tout en garantissant une parfaite répartition de la puissance. Grâce à sa robustesse et à sa conformité avec les normes NF C 14-100 et NF C 15-100, la colonne montante support et jeu de barre assure une distribution fiable et continue, même en cas de forte sollicitation. Les supports et jeux de barres intégrés facilitent le câblage, réduisent les pertes et limitent les échauffements. Adaptée aux rénovations comme aux constructions neuves, la colonne montante support et jeu de barre optimise les interventions des électriciens et bureaux d’études techniques.