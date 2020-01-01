Colorant et pigment

Les colorants et pigments sont utilisés pour teinter durablement les matériaux de construction comme le béton, les mortiers, les enduits ou les peintures. Disponibles sous forme minérale, organique ou synthétique, ils permettent d’obtenir une large palette de teintes, tout en garantissant une stabilité face aux UV, aux intempéries et à l’usure. Ces produits sont couramment employés pour personnaliser les ouvrages, harmoniser les finitions ou répondre à des exigences esthétiques précises. Le choix du colorant dépend du type de liant, de la nature du support et de l’usage prévu (intérieur ou extérieur). Consultez les solutions proposées pour sélectionner le pigment ou colorant adapté à vos formulations.