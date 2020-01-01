Condenseur

Les condenseurs sont utilisés pour transformer un fluide gazeux en liquide par rejet de chaleur dans l’air ou l’eau. Composants clés des systèmes de climatisation et de réfrigération, ils permettent de refermer le cycle thermodynamique avec efficacité. Disponibles en version à air, à eau ou mixte, ils s’adaptent aux besoins des bâtiments tertiaires, industriels ou résidentiels. Leur bon fonctionnement conditionne la performance globale des installations. Sélectionnez des condenseurs fiables pour optimiser rendement et durabilité.