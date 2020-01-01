Conduit agrafé pour distribution aéraulique

Les conduits agrafés sont utilisés dans la distribution aéraulique pour acheminer l’air dans les installations de ventilation et de climatisation. Leur assemblage par agrafage leur confère une bonne étanchéité à l’air et une excellente tenue mécanique. Faciles à poser et adaptés aux grands linéaires, ils conviennent particulièrement aux bâtiments tertiaires, industriels et ERP. Leur conception garantit un débit d’air régulier tout en limitant les pertes de charge. Choisissez des conduits agrafés robustes pour des installations performantes et durables.