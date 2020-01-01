Le conduit de ventilation ou de désenfumage coupe-feu est conçu pour garantir la sécurité des occupants et la conformité réglementaire des bâtiments. Il permet l’évacuation des fumées en cas d’incendie et assure une ventilation efficace des locaux. Résistant au feu, il est fabriqué en matériaux spécifiques (acier galvanisé, inox, béton, panneaux techniques) pour maintenir ses performances thermiques et mécaniques en toutes circonstances. Ces conduits sont essentiels dans les ERP, logements collectifs et bâtiments industriels. Disponibles en plusieurs dimensions et configurations, ils s’intègrent facilement dans les systèmes de ventilation mécanique ou naturelle. Consultez les solutions proposées pour garantir la sécurité de vos installations.