Conduit et gaine de distribution et diffuseur aéraulique

Le conduit, la gaine de distribution et le diffuseur aéraulique sont au cœur des systèmes de ventilation et de traitement d’air des bâtiments. Ils permettent le transport, la diffusion et la régulation de l’air neuf ou extrait, en assurant confort thermique et qualité de l’air intérieur. Fabriqués en tôle galvanisée, en aluminium, en textile ou en matériaux isolants, ces éléments sont choisis selon les débits, la pression et les contraintes acoustiques ou thermiques du projet. Ils s’adaptent à la VMC, à la climatisation, au chauffage ou aux réseaux d’air industriel. Parcourez les solutions disponibles pour vos installations CVC ou de ventilation performante.